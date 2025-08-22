Найбільші ринки нових авто в Україні: Київ лідирує, але продажі впали

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Разом вони забезпечили 63% усіх липневих продажів. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.