У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Разом вони забезпечили 63% усіх липневих продажів. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
22 серпня 2025, 9:01
Найбільші ринки нових авто в Україні: Київ лідирує, але продажі впали
Продажі по регіонах
- Київ: 2 162 авто, що на 5% менше, ніж минулого року.
- Київська область: 624 авто, приріст +30%.
- Дніпропетровська область: 530 авто, приріст +7%.
- Одеська область: 382 авто, приріст +10%.
- Львівська область: 360 авто, приріст +11%.
Автомобілі-бестселери
У Києві найпопулярнішим новим авто липня став Renault Duster. Водночас мешканці Київської, Одеської та Львівської областей найчастіше купували BYD Song Plus. На ринку Дніпропетровської області лідером продажів став Honda eNS1.
