22 серпня 2025, 16:00

Іспанія — тиха гавань для капіталу: як інвестори заробляють понад 30% з SH Developers & SpanishLife

Іспанія залишається однією з найстабільніших економік Європи з прогнозованим законодавством і зрозумілими правилами гри для інвесторів.

Іспанія залишається однією з найстабільніших економік Європи з прогнозованим законодавством і зрозумілими правилами гри для інвесторів.

Країна входить у топ-20 світових економік, має сильну банківську систему та доступну іпотеку.

Сьогодні Іспанія б'є рекорди за попитом на житло:

✅понад 85 млн туристів щороку,

✅стале зростання цін на нерухомість,

✅величезний потенціал для wellness- і retirement-проєктів завдяки демографічним трендам.

«Нерухомість тут — це не лише спосіб збереження капіталу, а й інструмент його швидкого примноження», — підкреслюють у Sun Haven Developers та Spanish Life.

Іпотека як інвестиційний інструмент

Ще один важливий фактор привабливості ринку — доступна іпотека для іноземців — банки в Іспанії кредитують на суму до 80% вартості об'єкта. Окрім того, є спеціальні програми, наприклад — для молодих підприємців, де можна отримати навіть до 95% від вартості.

  • Середня ставка для нерезидентів становить від 2,5% до 5,5% річних.

  • Термін кредитування може сягати 20−30 років.

  • Іпотека видається під заставу самого об'єкта, що спрощує процедуру входу навіть для інвесторів без постійного доходу в Іспанії.

Проте всі ці зусилля дозволяють інвестору заходити в проєкт з меншими власними витратами, підвищуючи ефективність вкладень. Наприклад, використання іпотечного плеча під об'єкт із прибутковістю 8−20% дозволяє суттєво збільшити рентабельність на власний капітал.

10 золотих правил девелопера

Як інвестору уникнути ризиків і знайти надійного девелопера?

Співзасновник архітектурно-будівельного холдингу Sun Haven Developers Юрій Боєв ділиться своїм чеклістом:

  1. Локація — це все. Місце не можна змінити, воно визначає ліквідність.

  2. Час має значення. Довгі роздуми = втрачені можливості.

  3. Купуйте вид, а не землю. Панорама завжди дорожча за квадратні метри.

  4. Найкращий час — сьогодні. Прибутки приходять до тих, хто діє.

  5. Бачити майбутнє. Девелопер бачить перспективи там, де інші бачать пустир.

  6. Концепція важливіша за площу. Продає ідея та стиль, а не квадратні метри.

  7. Ліквідність понад усе. Прибуток на папері нічого не вартий без покупця.

  8. Дійте, коли інші бояться. Кризи — найкращий час для купівлі.

  9. Будуйте для ринку, а не для себе. Важливі потреби клієнтів, а не особисті смаки.

  10. Ціна входу визначає прибуток. Прибутковість закладається вже на старті угоди.

Кейс-стаді: як це працює на практиці

📌GOYA — готель у центрі Валенсії
Земельні роботи розпочато, у вересні стартує фундамент. Всі номери продані ще до завершення будівництва, попит на туристичне житло у місті зростає.

📌La Nucía — житлові вілли в урбанізації

Один з інвесторів увійшов у проєкт у травні 2024 року з інвестицією €226 000, а вже менш ніж за рік вийшов із результатом €271 300. Прибутковість — +20%.

📌NOA Cullera — бутик-комплекс із 19 апартаментів
Усього 35 хвилин від Валенсії, поруч із морем. Попит перевищив очікування, а інвестори вже фіксують прибутки. Наразі залишилось лише 3 вільних лоти.

Цифри для інвесторів

  • Готові об'єкти: середня дохідність 7−9% річних

  • Етап котловану: поріг входу — від 100 000 € (тільки для клієнтів SH Developers та Spanish Life), прибутковість від 20%

  • Ранні інвестиції (земля + ліцензії): мінімальний поріг входу — 500 000 €, прибутковість понад 30% за 2 роки

Sun Haven Developers та Spanish Life доводять: інвестування в Іспанію — це не лише про комфорт і море, а й про стабільність, прозорість та швидке зростання капіталу.

Джерело: Мінфін
