Як заробляти на падінні цін: від Сороса до сучасних CFD

Зазвичай люди думають, що на фінансових ринках можна заробити лише тоді, коли ціна зростає: купив дешевше — продав дорожче — отримав прибуток. Але є й протилежна стратегія — гра на пониження. Вона дозволяє заробляти, коли актив дешевшає.

В основі класичного шорту лежить реальна позика: трейдер бере, наприклад, акції в борг у брокера, одразу продає їх на ринку, отримує гроші й чекає. Якщо ціна акцій знизиться, він зможе купити такий самий обсяг акцій дешевше, повернути їх брокеру, отримавши прибуток за рахунок різниці ціни продажу і купівлі.

Важливий момент — у класичному варіанті всі угоди проводяться на реальні гроші. Коли трейдер продає позичені акції, він отримує на рахунок живі долари або євро, і при зворотній купівлі ці ж гроші витрачаються. Якщо ціна піде вгору, купувати доведеться дорожче, і збиток буде також реальним, а в теорії — навіть необмеженим. Крім того, щоб брокер був упевнений, що клієнт зможе повернути борг, він вимагає внести заставу — маржу. Чим вищі ризики, тим більша маржа. Позичені акції — не безкоштовні: за їх використання брокер стягує комісію, а у випадку тривалих угод відсотки можуть «з'їсти» значну частину прибутку.

Класична гра на пониження — це інструмент для підготовлених і заможних учасників ринку. Джордж Сорос у 1992 році обвалив фунт стерлінгів, відкривши рекордну коротку позицію. Він позичив величезні обсяги британської валюти, продав її, спровокувавши біржову паніку, і коли фунт упав, викупив її назад і повернув кредиторам, заробивши приблизно мільярд доларів за один день. У фільмі «Гра на пониження» показано інший бік медалі: група інвесторів зробила ставку на падіння іпотечного ринку США у 2008 році, але для цього героям фільму довелося укладати складні та дорогі угоди з банками, вкладаючи мільйони доларів і витримуючи місяці очікування, поки ринок впаде.

На відміну від класики, контракти на різницю цін, або CFD (англ. contract for difference), дозволяють заробляти на падінні цін без необхідності брати актив у борг. Фактично CFD — це парі, яке ви укладаєте з брокером щодо того, куди піде ціна активу — вгору чи вниз. Наприклад, ви вважаєте, що акції компанії X подешевшають. На платформі CFD-брокера ви просто натискаєте кнопку «sell» і відкриваєте позицію на продаж активу. Якщо ваш прогноз виявився правильним і вартість акцій X знизиться, ви отримаєте прибуток — різницю між цінами відкриття і закриття угоди. Якщо ж ціна піде вгору, збиток, відповідно, буде списано з вашого рахунку. Жодних реальних акцій позичати, купувати і продавати не потрібно. Те саме стосується й інших активів. З одного рахунку ви можете відкривати угоди з валютами, криптовалютами, золотом, нафтою, газом і навіть з біржовими індексами. Такий брокер, як XFINE, надає своїм клієнтам доступ до більш ніж 3 000 різних активів, причому для здійснення угод вам не потрібні ні банківські сейфи для золота і купюр, ні танкери та склади для транспортування й зберігання нафти. І в цьому величезна перевага CFD-трейдингу.

Ще один вагомий плюс CFD у тому, що будь-яку угоду можна відкрити за лічені секунди, навіть маючи невеликий депозит. Кредитне плече, як у XFINE, дає змогу відкрити угоду, що в десятки, сотні і тисячу разів перевищує за обсягом суму, яка є у вас у наявності, а ордери стоп-лосс дозволяють заздалегідь обмежити збиток. У класичному шорті, якщо ціна піде проти вас, це загрожує втратою величезних грошей. У CFD же ви можете задати чіткий ліміт збитку, після якого угода закриється автоматично.

Класична гра на пониження історично була прерогативою великих фондів і професійних трейдерів. Для неї потрібні великі капітали, доступ до позичених активів і досвід роботи з біржовими інструментами. CFD зробили цю стратегію доступною для приватних інвесторів у всьому світі. Тепер достатньо комп’ютера або смартфона, невеликого депозиту і торгового рахунку у такого брокера, як XFINE, щоб відкрити угоду на падіння будь-якого популярного активу. Це реальні гроші і реальні ризики, але поріг входу значно нижчий, а складність доступу до світових фінансових ринків — мінімальна.

Саме тому, коли у 2021−2022 роках біткоїн падав із 68 тисяч до 15 тисяч доларів, власники реальних монет BTC втрачали величезні гроші, а багато приватних трейдерів, які працювали через CFD, змогли заробити на цьому цілі статки, просто натиснувши кнопку «sell» у торговому терміналі. У класичному шорті їм довелося б шукати, хто дасть їм біткоїни в кредит, домовлятися про умови позики, сплачувати відсотки, потім продавати монети в одному місці, а купувати їх в іншому, що для роздрібного інвестора нереально.

Підсумовуючи, необхідно сказати, що гра на пониження — це не якась гра в абстрактні цифри. Йдеться завжди про реальні гроші, які можна як заробити, так і втратити. Класичний шорт і CFD працюють за однією логікою — заробіток на падінні, але шлях до мети різний. Класичний шорт складний, дорогий і вимагає доступу до позичених активів. CFD прибирають ці бар'єри, дозволяючи будь-якому трейдеру заробляти на падінні швидко, просто і з меншими витратами, зберігаючи при цьому повний контроль над ризиками. Саме тому сьогодні CFD-трейдинг став тим інструментом, який дав можливість заробляти на «шортах» не лише Джорджу Соросу, але й будь-якій людині, навіть з найобмеженішим капіталом. Так, наприклад, мінімальний депозит для відкриття рахунку в брокерській компанії XFINE становить усього 10 доларів США.

