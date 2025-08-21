До закриття міжбанку 21 серпня курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та продажу. Європейська валюта подешевшала на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Про це свідчать результати торгів.
21 серпня 2025, 17:24
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 21 серпня
|
Закриття 21 серпня
|
Зміна
|
41,29/41,32
|
41,18/41,21
|
11/11
|
48,02/48,04
|
47,87/47,88
|
15/16
Середній курс на готівковому ринку: 41,05−41,60 грн/долар, 47,90−48,47 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,38, євро — 48,20−48,35 грн.
