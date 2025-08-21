OpenAI працює над новою моделлю — GPT-6. Про це повідомив CEO стартапу Сем Альтман у розмові з журналістами.

Підприємець не назвав дату виходу, але дав зрозуміти, що нейромережа «буде іншою» і з'явиться швидше, ніж GPT-5 після GPT-4. Модель не просто відповідатиме користувачам, а адаптується до них і дозволить створювати чат-ботів з урахуванням індивідуальних переваг.

Альтман вважає пам'ять ключовим елементом для перетворення ChatGPT на персональний інструмент. Асистенту важливо розуміти, хто саме ним користується, які у людини переваги, звички та особливості. Це дозволить системі адаптуватись під кожного користувача.

OpenAI тісно співпрацює із психологами для створення продукту.

Однак наявність пам'яті викликає проблеми із конфіденційністю, зазначив підприємець. Вони посилюються тим, що тимчасове сховище інформації не зашифроване, через що особисті дані можуть бути розкриті. Альтман припустився застосування шифрування у майбутньому, але терміни не уточнив.

«Я думаю, наш продукт повинен мати досить помірну, нейтральну позицію, а далі ви зможете підлаштовувати його як завгодно. Якщо ви хочете, щоб він був „суперпрогресивним“ — він має бути таким», — сказав підприємець.