У Києві не буде хаосу, лише порядок: відповідь КМВА про роботу таксі вночі

Київська міська військова адміністрація (КМВА) працює з правоохоронцями для створення прозорого механізму для нічних таксі-перевезень. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину.

«Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм», — розповів Ткаченко.

Він також зазначив, що у разі їхнього дозволу, це відбудеться лише в межах закону, під жорстким контролем і відповідальністю.

«У Києві не буде хаосу, лише порядок», — додав Ткаченко.