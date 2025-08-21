Київська міська військова адміністрація (КМВА) працює з правоохоронцями для створення прозорого механізму для нічних таксі-перевезень. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
21 серпня 2025, 13:02
У Києві не буде хаосу, лише порядок: відповідь КМВА про роботу таксі вночі
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За його словами, КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину.
«Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм», — розповів Ткаченко.
Він також зазначив, що у разі їхнього дозволу, це відбудеться лише в межах закону, під жорстким контролем і відповідальністю.
«У Києві не буде хаосу, лише порядок», — додав Ткаченко.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі