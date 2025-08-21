Експорт швейцарських годинників зріс на 6,9%

Експорт швейцарських годинників збільшився на 6,9% у річному обчисленні до 2,399 мільярда швейцарських франків (CHF) у липні, згідно з даними, опублікованими Федерацією швейцарської годинної промисловості у четвер.

Наручний годинник, зокрема, показав зростання на 7,5% у річному обчисленні, досягнувши вартості 2,299 мільярда CHF.

Сполучені Штати лідирували за зростанням серед основних ринків із вражаючим стрибком на 45% до 554,5 мільйона CHF.

Сінгапур також продемонстрував сильні показники зі зростанням на 14,8% до 147,0 мільйонів CHF, тоді як Гонконг виріс на 4,6% до 155,6 мільйонів CHF.

Ринок Великобританії залишився практично незмінним із невеликим збільшенням на 0,2% до 147,2 мільйона CHF.

На противагу цьому деякі азіатські ринки показали зниження. Японія впала на 10,1% до 169,1 мільйона CHF, тоді як Китай знизився на 6,5% до 164,2 мільйона CHF.