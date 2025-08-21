Курс валют: долар та євро подешевшали

У четвер, 21 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало у купівлі на 1 копійку, а у продажу на 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,60 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,43, євро — 48,25−48,41 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,29−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,02−48,04 грн/євро.

