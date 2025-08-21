Минулої доби українські захисники ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 073 530 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 серпня 2025, 8:14
Втрати ворога за 20 серпня: 830 російських окупантів та 315 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1073530 (+830) осіб
- танків — 11120 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23157 (+5) од
- артилерійських систем — 31789 (+41) од
- РСЗВ — 1471 (+1) од
- засоби ППО — 1209 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 52469 (+315)
- крилаті ракети — 3565 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59316 (+114)
- спеціальна техніка — 3944 (+1)
