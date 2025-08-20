До закриття міжбанку 19 серпня долар подешевшав на 5 копійок у купівлі та продажу. Європейська валюта зросла на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Про це свідчать результати торгів.
20 серпня 2025, 17:28
Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
Відкриття 20 серпня
Закриття 20 серпня
Зміна
41,34/41,37
41,29/41,32
5/5
48,10/48,13
48,14/48,16
4/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,15−41,65 грн/долар, 48,00−48,55 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,37−41,44, євро — 48,26−48,45 грн.
