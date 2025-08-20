Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 17:10

Ошукали людей на майже 26 млн грн: Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди

Одеська обласна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Тrade». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Одеська обласна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Тrade».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працювала піраміда

Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Обвинувачені підсаджували на «гачок» стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку.

Згодом виплати припинилися. Отримані кошти ділки переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки.

Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень. За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн.

Зокрема, придбав 25 автівок, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за «інвестиційний проєкт» компанії.

Обвинуваченим інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). За клопотанням прокуратури вони перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
