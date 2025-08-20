BofA прогнозує ослаблення новозеландського долара у 2025 році

Bank of America прогнозує подальше ослаблення новозеландського долара в 2025 році, з можливим відновленням не раніше 2026 року, згідно з дослідницькою запискою, опублікованою в середу.

Прогнози Резервного банку Нової Зеландії тепер сходяться з прогнозами економістів Bank of America щодо мінімуму циклу пом'якшення грошово-кредитної політики: РБНЗ прогнозує 2,55%, а BofA очікує 2,5%. РБНЗ лише у середу досяг своєї оцінки нейтральної процентної ставки (3%), і стимулююча політика навряд чи викличе послідовне відновлення зростання та зайнятості до 2026 року.

Bank of America відзначає зростання ризиків підвищення свого прогнозу по парі AUD/NZD на кінець 2025 року до рівня 1,11, посилаючись на сприятливі фактори від різниці відсоткових ставок.

Банк бачить кінцеві ставки Резервного банку Австралії приблизно на 50 базисних пунктів вище за поточні ринкові очікування і прогнозує зниження обмінного курсу USD/CNY.

Фінансова установа передбачає, що подальше зміцнення австралійських економічних даних або значне відхилення ВВП у вересні може спонукати його перенести свій прогноз на перший квартал 2026 року у розмірі 1,13 на четвертий квартал 2025 року.

Хоча слабкі економічні дані Китаю в липні зазнали тиску на австралійський долар, Bank of America вказує, що передчасно ідентифікувати Китай як стримуючий фактор, враховуючи сильні китайські дані в першій половині 2025 року та стійку прибутковість китайського фондового ринку з початку року.