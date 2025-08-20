«е-Консул»: Подати документи для нотаріальних дій тепер можна онлайн у всіх посольствах

Міністерство закордонних справ України запустило автоматизовану подачу документів для нотаріальних дій в усіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З 1 липня система запроваджувалася поетапно, а тепер українці за кордоном можуть подавати документи й необхідну інформацію онлайн через електронний кабінет заявника в системі МЗС «е-Консул». Послуга доступна у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.

Громадяни можуть:

подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії;

завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви;

завантажити всі необхідні документи.

«Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян», — йдеться у повідомленні.