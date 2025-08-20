«Українці дедалі рідше користуються готівкою: карткові платежі б’ють рекорди (інфографіка)»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2025, 14:12

Українці дедалі рідше користуються готівкою: карткові платежі б’ють рекорди (інфографіка)

Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. Це підтверджує статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за перше півріччя 2025 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому півріччі 2025 року становила 4 596,2 млн шт., а їхня сума — 3 399,7 млрд грн.

З них безготівковими були 4 379,5 млн операцій на загальну суму 2 218,4 млрд грн — це відповідно на 12,6% та на 11,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Понад 95% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2025 року за сумою становила 65,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 95,3% (за перше півріччя 2024 року — 64,5% та 94,6% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 73,9% та 49,9% відповідно.

Перекази «з картки на картку» в першому півріччі 2025 року становили менше десятини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

Протягом січня — липня середня сума однієї операції становила:

  • у торговельній та сервісній мережах — 342 грн (у першому півріччі 2024 року — 321 грн),
  • переказ «з картки на картку» — 1 835 грн (1 936 грн),
  • оплата товарів та послуг в інтернеті - 589 грн (543 грн).

Розширення платіжної інфраструктури

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 7,9% (до 535,9 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 10,1% (до 570,9 тис.).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 1,2% та налічувала 15,5 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2025 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 140,2 млн шт. Це на 6% більше порівняно з січнем цього року.

Натомість кількість активних платіжних карток (з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції), як і кількість безконтактних платіжних карток, майже не змінилася.

Загалом цьогоріч у червні більше половини (59,8%) активних платіжних карток було безконтактними.

Популярність безконтактних платежів зростає

Надалі зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 8% (до 17,8 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (30,6%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У першому півріччі цього року вона становила 2,8% за сумою та 2% за кількістю (в аналогічному періоді торік — 6,4% та 5,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума в першому півріччі 2025 року становила 1 075,5 млрд грн (у першому півріччі 2024 року — 854,6 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
Я. ..
Я. ..
20 серпня 2025, 14:44
#
«Українці дедалі рідше користуються готівкою: карткові платежі б’ють рекорди (інфографіка)»

Значить очікуємо, поки якомусь черговому депутату прийде в голову «геніальна» ідея, що треба готівку відмінити))

Звісно карткові платежі будуть зростати по графіках, бо готівкові платежі майже неможливо відслідкувати і бізнес може про них не звітувати, добрий вечір якби)

Тільки проблема тут одна й та сама, навіть якщо на графіках котрі нам будуть показувати, буде 99,9999% платежів карткою — цього недостатньо щоб відмінити готівку) бо блекаути постійно кружляють над народом, плюс збої системи, плюс технічні помилки, плюс блокування рахунків, плюс лаги баги терміналу оплати в конкретному магазині, плюс не всі мають банківські рахунки, а примусити відкривати рахунок неможливо) плюс нікуди не поділися пенсіонери, котрі не вміють користуватися картою, але вміють платити готівкою, тому всі ці «зростання» платежів (котрі взагалі можна малювати з голови як захочеш, все одно ніхто це не перевірить по суті) зрозуміло до чого, але навіть в Швеції не можуть відмовитися повністю від готівки, от і все :)
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 серпня 2025, 14:53
#
Ага, саме тому за перше півріччя 2025 року кількість саме готівки збільшилась майже на 40 млрд. грн.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 серпня 2025, 17:07
#
Теневой сектор работает
исключительно за наличку…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами