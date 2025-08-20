«Укрпошта» закриває свої відділення в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, причиною закриття стала висока небезпека для працівників і клієнтів через погіршення безпекової ситуації в місті.

Відділення «Укрпошти» в Дружківці та Олексієво-Дружківці, розташовані за 5−7 км від Костянтинівки, продовжують працювати й обслуговувати клієнтів, додав Смілянський. Також компанія зберігає присутність у Добропіллі.