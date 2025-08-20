monobank почав розвивати власну мережу терміналів поповнення. Про це повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.
20 серпня 2025, 12:24
monobank почав встановлювати власні термінали
Деталі
«Вже бачили термінали mono? Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення», — написав бізнесмен.
За його словами, вже встановлено 1200 терміналів в різних містах України, але це лише початок.
Комісії за поповнення карток в них немає, як і в терміналах партнерів банку.
«Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів», — зауважив Гороховський.
