Біткоїн опустився нижче $113 000, Ethereum — до $4 000: що нового на крипторинку

Біткоїн в моменті опустився нижче $113 000, Ethereum — до $4 000

У середу, 20 серпня, на крипторинку продовжилася корекція. Курс першої криптовалюти в моменті знизився до $112 600, Ethereum — $4 070. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Пізніше ціна біткоїна і Ethereum відновилася до $113 734 і $4 205 відповідно. За останні 24 години біткоїн втратив 1%, Ethereum — 0,69%. За тиждень падіння BTC становить 4,7%, ETH — 8,87%.

За останню добу на ринку криптовалют відбулися значні ліквідації, сукупний обсяг яких перевищив $451 мільйон. Про це свідчать дані аналітичної платформи Coinglass.

Переважна більшість цих примусових закриттів контрактів стосувалася «довгих» позицій (тобто ставок на зростання) по біткоїну та Ethereum. Під примусове закриття контрактів потрапили понад 127 000 трейдерів.

Подальша корекція на крипторинку, що спостерігається після 18 серпня, зумовлена низкою факторів. Про це заявили представники криптоспільноти.

Зокрема, технічний директор Kronos Research Вінсент Ванг у коментарі для The Block зазначив, що новий обвал спричинений фіксацією прибутків та ліквідаціями позицій після того, як біткоїн оновив історичний максимум.

За його словами, трейдери займають вичікувальну позицію, і ринок може консолідуватися доти, доки не з’явиться ясність у політиці.

Інвестори вивели понад $945 млн зі спотових Біткоїн- та Ethereum-ETF за добу

У вівторок, 19 серпня, ринок криптовалютних біржових фондів (ETF) пережив значний відтік капіталу: інвестори вилучили понад $945 мільйонів зі спотових Біткоїн- та Ethereum-ETF. Це свідчить про продовження негативної динаміки, яка триває вже третій торговий день поспіль.

За даними аналітичної платформи SoSoValue, сектор спотових Біткоїн-ETF зафіксував відтік капіталу на суму $523,31 мільйона. Серед фондів, які найбільше втратили інвестиції, були:

FBTC — $246,89 млн

GBTC — $115,53 млн

BITB — $86,76 млн

ARKB — $63,35 млн

BTC — $7,51 млн

EZBC — $3,27 млн

Водночас у п'яти біржових фондах руху коштів не спостерігалося, а по одному фонду дані не були оновлені.

Сектор спотових Ethereum-ETF також продемонстрував значний відтік коштів, досягнувши $422,3 мільйона. Це також третій послідовний торговий день з негативним результатом.

Сім біржових фондів втратили капітал:

FETH — $156,32 млн

ETHE — $122,05 млн

ETH — $88,53 млн

ETHW — $39,8 млн

EZET — $6,29 млн

ETHA — $6,27 млн

ETHV — $3,03 млн

Один ETF — CETH від 21Shares — не отримав коштів під управління, а щодо QETH від Invesco дані не оновлені.

Іллінойс запроваджує нові закони для регулювання криптобірж та обмеження криптоматів

Губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер підписав два законопроєкти, які значно посилюють захист користувачів цифрових активів та запроваджують державний нагляд за криптовалютними біржами та криптоматами. Таким чином, Іллінойс став першим штатом на Середньому Заході США, що ухвалив такі комплексні правила.

Йдеться про закони «Про цифрові активи та захист споживачів» (SB1797) та «Про цифрові криптомати» (SB2319). Вони надають повноваження Департаменту фінансового та професійного регулювання Іллінойсу (IDFPR) контролювати біржі та інші криптокомпанії, а також накладають суворі обмеження на операторів криптоматів.

Ці заходи є відповіддю на зростання криптошахрайства. За даними ФБР, у 2024 році мешканці Іллінойсу втратили $272 мільйони через такі схеми, що зробило їх найпоширенішою формою фінансових злочинів у штаті.

Закон SB1797 («Про цифрові активи та захист споживачів») вимагає, щоб компанії, що працюють з цифровими активами, мали достатні фінансові ресурси для своєї діяльності. Вони також зобов'язані впроваджувати ефективні плани боротьби з шахрайством, відмиванням коштів та кіберзагрозами.

Захист користувачів буде максимально наближений до стандартів традиційних фінансових послуг, включаючи обов'язкове розкриття інвестиційних ризиків, належне збереження клієнтських активів та надання базових сервісних послуг.

Закон SB2319 («Про цифрові криптомати») встановлює чіткі вимоги для операторів криптоматів:

Обов'язкова реєстрація в IDFPR.

Надання даних про розташування всіх криптоматів.

Обмеження розміру комісій на рівні не більше 18%.

Встановлення добового ліміту на операції у $2 500 для нових клієнтів.

Ексглава крипторади Білого дому Бо Хайнс приєднався до команди Tether

Компанія Tether, емітент найбільшого стейблкоїна USDT, оголосила про призначення Бо Хайнса стратегічним радником з питань цифрових активів та розвитку бізнесу в США. У компанії заявили, що цей фахівець відіграватиме ключову роль у зміцненні позицій Tether на американському ринку.

Раніше Хайнс працював в адміністрації президента Дональда Трампа, де відповідав за ініціативи щодо цифрових активів. Він обіймав посаду виконавчого директора Ради президента з криптовалют. Серед іншого, Хайнс займався питаннями регулювання стейблкоїнів та налагодженням взаємодії уряду з блокчейн-індустрією.

На своїй новій посаді в Tether він безпосередньо співпрацюватиме з керівництвом компанії для координації виходу на американський ринок. Підприємець також займеться зміцненням зв'язків з політиками та представниками галузі.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно наголосив, що глибоке розуміння Хайнсом законодавчого процесу та його практичний досвід впровадження блокчейну роблять його цінним фахівцем.

«Він зіграв ключову роль у просуванні ініціатив зі стимулювання інновацій у сфері цифрових активів, розробці чітких правил для емітентів стейблкоїнів і побудові відносин співробітництва між урядом та індустрією блокчейну», — заявив Ардоіно.

У Tether також підкреслили, що їхня інвестиційна компанія Tether Investments вже реінвестувала майже $5 мільярдів в економіку США. На думку емітента USDT, нове призначення має ще більше зміцнити курс на пріоритет американського ринку.