У середу, 20 серпня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та втратив 2 копійки у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 3 копійки.
20 серпня 2025, 10:42
Курс валют: долар та євро взяли курс на зниження
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало у купівлі та у продажу на 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,62 грн. Євро купують за 47,95 грн, а продають за 48,57 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,42, євро — 48,25−48,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,34−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,10−48,13 грн/євро.
Джерело: Мінфін
