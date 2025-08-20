Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 11:44

На перетині фінансів, e-commerce та технологій: про що і для кого конференція FinRetail 2025

Сьогодні бізнес працює в абсолютно новій реальності — в умовах злиття рітейлерів, банків, фінтеху і сервісів в одне ціле. Клієнти стали вибагливішими, а ринок розвивається з небаченою швидкістю. Конференція FinRetail 2025 покликана знайти відповіді на нові виклики та допомогти бізнесу адаптуватися до змін.

Сьогодні бізнес працює в абсолютно новій реальності - в умовах злиття рітейлерів, банків, фінтеху і сервісів в одне ціле.

Програма FinRetail 2025

Конференція почнеться о 09:00 та триватиме до 19:00. Захід має насичену програму, в якій заплановані виступи експертів, профільні дискусії та інтерв'ю з міністром фінансів України Сергієм Марченко.

Дискусії будуть дещо тривалішими за виступи спікерів, адже у них братимуть участь відразу кілька експертів, які висловлять свої думки щодо актуальних тем, а в кожній розмові буде присутній модератор.

Так, наприклад, однією із тем дискусій стане «Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень». Її модератором виступить Олексій Козирєв, фінансовий експерт фінансого порталу «Мінфін». Учасники панелі:

  • Олексій Шабан, заступник голови НБУ;
  • Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України;
  • Григорій Кукуруза, Partner у Ukraine Economic Outlook.

Серед тем конференції — BNPL, платіжні модулі, вбудовані кредити, партнерські моделі між банком та рітейл, вимоги НБУ та податки для маркетплейсів і fintech, конкурентне поле, економіка держави та бізнесу, інновації тощо.

Серед спікерів — представники українських банків (ПриватБанк, Ощадбанк, АккордБанк), представники компаній (NovaPay, RozetkaPay, Varus, WOG), представники цифрових сервісів («Вчасно»), представники страхових («Арсенал Страхування») та інші.

З повною програмою можна ознайомитися на офіційній сторінці FinRetail 2025.

Для кого ця конференція і як взяти участь

FinRetail об'єднає усіх, хто так чи інакше дотичний до рітейл-індустрії та є частиною її розвитку: банкірів, роздрібних торговців, лідерів технологій, інвесторів. Участь у конференції — це не лише можливість опинитися у центрі обговорень останніх трендів та тенденцій ринку, а й знайти нові партнерства для зміцнення свого бізнесу.

Придбати квитки можна офіційному сайті FinRetail 2025.

Цьогоріч передбачена участь як офлайн, так і онлайн. Усі учасники отримають доступ до записів та презентацій конференції. Ті, хто відвідають захід наживо, зможуть ознайомитися з експо зоною з FinTech та Ecom пропозиціями, взяти участь у розіграші призів від організаторів та партнерів та долучитися до нетворкінгу й неформального спілкування зі спікерами конференції та представниками індустрії.

Станьте частиною FinRetail 2025, щоб вже зараз зрозуміти, як забезпечити успіх свого бізнесу в умовах, коли рітейлеи, банки, фінтех і сервіси мають працювати як один механізм.

Партнери конференції

iPay.ua — сервіс онлайн-платежів, що вже понад 16 років спрощує фінансові операції для мільйонів українців і бізнесу.

PSP Platon — ваш надійний партнер у сфері сучасних платіжних рішень, зокрема: токенізація VTS та MDES, покупка частинами від Mono, Privat та A-Bank як для сайтів, так і для офлайн магазинів.

Джерело: Мінфін
