Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 072 700 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 серпня 2025, 8:23
Втрати ворога за 19 серпня: 920 російських окупантів, 7 ракет та 260 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1072700 (+920) осіб
- танків — 11119 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23152 (+4) од
- артилерійських систем — 31748 (+50) од
- РСЗВ — 1470 (+0) од
- засоби ППО — 1208 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 52154 (+260)
- крилаті ракети — 3565 (+7)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59202 (+142)
- спеціальна техніка — 3943 (+0)
Джерело: Мінфін
