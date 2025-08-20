У Польщі змінять правила оренди житла

З лютого 2026 року орендодавці, що здають приватне житло, можуть зіткнутися з новими вимогами — отриманням податкового номера NIP та обов’язковим електронним виставленням рахунків. Про це пише inpoland.net.pl .

Деталі

Це пов’язано з впровадженням обов’язкової Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF) для всіх платників VAT. Нові правила поширюватимуться навіть на тих, хто має право на звільнення від сплати цього податку.

Податкові експерти пояснюють: кожен, хто здає квартиру в оренду, формально вважається платником VAT, хоча в окремих випадках діє податкове звільнення. Наразі брак знань про цей статус не створює жодних зобов’язань, але з лютого 2026 року ситуація зміниться.