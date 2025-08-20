З лютого 2026 року орендодавці, що здають приватне житло, можуть зіткнутися з новими вимогами — отриманням податкового номера NIP та обов’язковим електронним виставленням рахунків. Про це пише inpoland.net.pl.
У Польщі змінять правила оренди житла
Деталі
Це пов’язано з впровадженням обов’язкової Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF) для всіх платників VAT. Нові правила поширюватимуться навіть на тих, хто має право на звільнення від сплати цього податку.
Податкові експерти пояснюють: кожен, хто здає квартиру в оренду, формально вважається платником VAT, хоча в окремих випадках діє податкове звільнення. Наразі брак знань про цей статус не створює жодних зобов’язань, але з лютого 2026 року ситуація зміниться.
Якщо орендарем виступає компанія і вона запитає рахунок-фактуру, орендодавець буде зобов’язаний видати його через KSeF.
Для цього знадобиться ідентифікаційний податковий номер (NIP), навіть якщо раніше орендодавець не виставляв рахунків-фактур і користувався податковими пільгами.
