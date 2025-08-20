У штаті Вайомінг США запустили власний стейблкоїн на семи блокчейнах

Комісія зі стейблкоїнів штату Вайомінг оголосила про запуск стейблкоїна Frontier Stable Token (FRNT). У пресрелізі сказано, що це перший випадок у США, коли державний орган випускає власний стейблкоїн на блокчейні, пише incrypted.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«Вайомінг багато років був лідером у сфері блокчейну та цифрових активів […] Запуск Frontier Stable Token дає нашим громадянам і бізнесу сучасний інструмент для безпечних транзакцій у цифрову епоху», — заявив губернатор штату Марк Гордон.

Відомо, що FRNT забезпечений доларами США та короткостроковими казначейськими облігаціями. Усі активи зберігаються у трасті в інтересах власників токенів. Також передбачене надзабезпечення у розмірі 2%.

Відомо, Комісія запустила токен одразу в семи мережах, а саме: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, Avalanche та Solana. Технологічну основу проєкту створили у співпраці з LayerZero, Fireblocks, Franklin Advisers, Inca Digital та The Network Firm.

Найближчими днями FRNT можна буде придбати на базі Solana через біржу Kraken та на Avalanche через платформу Rain, інтегровану з Visa.