Долар та євро подорожчали на міжбанку 19 серпня. Європейська валюта зросла на 3 копійки, а долар — на 1 копійку. Про це свідчать результати торгів.
19 серпня 2025, 17:28
Долар та євро продовжують дорожчати на міжбанку
Відкриття 19 серпня
Закриття 19 серпня
Зміна
41,33/41,36
41,34/41,37
1/1
48,25/48,27
48,28/48,30
3/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,12−41,64 грн/долар, 48,00−48,60 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,37−41,43, євро — 48,30−48,50 грн.
Джерело: Мінфін
