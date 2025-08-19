Укрпошта представила нову марку на честь спецоперації СБУ «Павутина» (фото)

Укрпошта 22 серпня вводить в обіг нову поштову марку «Спецоперація СБУ „Павутина“. 1 червня 2025 року». Про це повідомляє пресслужба компанії.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Поштовий набір включає:

аркуш «Спецоперація СБУ „Павутина“»,

конверт «Перший день»,

картку.

Характеристики

Тираж марки — 300 000

Дата випуску (рік) — 2025

Розмір аркуша, мм — 98×132

Розмір марки, мм — 40,5×30

Кількість марок в аркуші — 6

Номінал кожної поштової марки — U

КПД та картки — по 20 тисяч.

Церемонія погашення спеціальним штемпелем відбудеться 22 серпня в усіх регіонах України.

Де придбати

Передзамовлення можна зробити у Поштовому маркеті Укрпошти.

Спецоперація «Павутина»

«Павутина» - це історична спецоперація СБУ, в результаті якої FPV-дронами було одночасно уражено 41 літак рф, що становить 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них — Ту-95, Ту-22M3 i Ty-160, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50. Керував підготовкою та проведенням «Павутини» Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Спецоперація відбулася одночасно у трьох часових поясах на чотирьох ключових аеродромах окупантів: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая», розташованих за тисячі кілометрів від державного кордону України.