Укрпошта 22 серпня вводить в обіг нову поштову марку «Спецоперація СБУ „Павутина“. 1 червня 2025 року». Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта представила нову марку на честь спецоперації СБУ «Павутина» (фото)
Поштовий набір включає:
- аркуш «Спецоперація СБУ „Павутина“»,
- конверт «Перший день»,
- картку.
Характеристики
- Тираж марки — 300 000
- Дата випуску (рік) — 2025
- Розмір аркуша, мм — 98×132
- Розмір марки, мм — 40,5×30
- Кількість марок в аркуші — 6
- Номінал кожної поштової марки — U
- КПД та картки — по 20 тисяч.
Церемонія погашення спеціальним штемпелем відбудеться 22 серпня в усіх регіонах України.
Де придбати
Передзамовлення можна зробити у Поштовому маркеті Укрпошти.
Спецоперація «Павутина»
«Павутина» - це історична спецоперація СБУ, в результаті якої FPV-дронами було одночасно уражено 41 літак рф, що становить 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них — Ту-95, Ту-22M3 i Ty-160, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50. Керував підготовкою та проведенням «Павутини» Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
Спецоперація відбулася одночасно у трьох часових поясах на чотирьох ключових аеродромах окупантів: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая», розташованих за тисячі кілометрів від державного кордону України.
