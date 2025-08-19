Multi від Мінфін
19 серпня 2025, 11:44

Долар США стабільний до євро та фунта, дешевшає в парі з ієною

Долар США стабільний до євро та фунта стерлінгів на торгах у вівторок, трохи дешевшає в парі з ієною. Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index — втрачає 0,01%.

Долар США стабільний до євро та фунта стерлінгів на торгах у вівторок, трохи дешевшає в парі з ієною.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Трейдери оцінюють підсумки переговорів президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, а також із європейськими лідерами з питання врегулювання російсько-українського конфлікту.

Трамп висловив сподівання на організацію тристоронніх переговорів США, росії та України, які, за його словами, дозволять остаточно врегулювати конфлікт.

Американський президент розраховує, що протягом одного чи двох тижнів стане зрозумілим, чи можна зараз врегулювати кризу.

«Інвестори були готові до зростання волатильності після переговорів, проте цього не сталося, і тепер ринок сфокусований на сигналах від центробанків, особливо від Федеральної резервної системи», — зазначає аналітик ATFX Global Markets у Сіднеї Нік Твідейл.

Ключовою подією цього тижня стане економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який щорічно організує Федеральний резервний банк Канзас-Сіті. У заході традиційно беруть участь глави провідних світових ЦП. Голова ФРС Джером Пауелл виступить у Джексон-Хоулі у п'ятницю.

Трейдери чекатимуть від Пауелла натяків на те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні, як на це чекає ринок, пише Trading Economics. Зважаючи на котирування ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. на засіданні 16−17 вересня оцінюється ринком у 83,6%, за даними FedWatch.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global напередодні підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг США на рівні «AA+» із «стабільним» прогнозом. Експерти агентства вважають, що доходи, які бюджет США отримуватиме за рахунок підвищення мит на імпорт, компенсують наслідки скорочення надходжень внаслідок нещодавнього зниження податків, а також нарощування видатків.

Пара євро/долар за даними на 9:15 у вівторок торгується на рівні $1,1659 порівняно з $1,1662 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3499 проти $1,3504 за підсумками торгів у понеділок. Трейдери чекають на дані про динаміку інфляції у Великій Британії за липень, які будуть опубліковані в середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачає прискорення інфляції у країні до 3,7% у річному вираженні з червневих 3,6%.

Вартість американської валюти до єни опустилася до 147,65 єни із 147,88 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1860 юаня, порівняно з 7,1877 юаня напередодні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
