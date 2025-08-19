Кращий відгук липня: як власні кошти можуть перетворитися на кредитні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 серпня 2025, 10:31

Кращий відгук липня: як власні кошти можуть перетворитися на кредитні

Українці активно користуються кредитними лімітами, наданими банками на їхні картки. Але без непорозумінь не обходиться. Переможцему конкурсі «Мінфіну» на кращий відгук про роботу банків у липні стала клієнтка банку Сенс під ніком uliantseva, яка зіткнулась із ситуацією, яку називає «неприкритим шахрайством», — банк нібито списав з її рахунку комісію за зняття кредитних коштів, хоча фактично вона знімала власні.

Українці активно користуються кредитними лімітами, наданими банками на їхні картки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Користувачка розповіла, що у травні відкрила карту Chameleon із кредитним лімітом 24 000 грн. 31 травня вона поповнила рахунок на 18 400 грн, а потім відразу зняла цю суму у банкоматі, тобто знімала власні кошти. Наступного дня, 1 червня, скористалася кредитним лімітом для оплати покупки у магазині на суму 17 575 грн. Баланс по картці показав 6 425 грн. Але зайшовши через тиждень у застосунок, користувачка була неприємно здивована.

«08.06, побачила що банк досписав заднім число з мене 703 грн комісії, буцімто за зняття в банкоматі кредитних коштів», — скаржиться uliantseva.

При зверненні до Сенсу клієнтці пояснили, що зняття коштів відбулося пізніше, ніж оплата за товар, тому й нараховано комісію. З цим споживачка категорично не погоджується.

«Це відверта брехня, в застосунку банка видно, що зняття було 31.05, в оплата — 01.06», — наполягає авторка відгуку.

Водночас банк вперто стоїть на своєму, мовляв, помилки ніякої немає і нарахування комісії вірне. Згідно з поясненням служби підтримки банку Сенс, хоча операції були проведені у зазначені дати, остаточне списання з рахунку відбулося у зворотній послідовності — спочатку купівля, а пізніше зняття готівки. Це цілком відповідає правилам міжнародних платіжних систем (МПС), за якими списання може відбуватись із затримкою до 30 днів, відповідно до вимог еквайрів.

«Оскільки списання операції у банкоматі відбулось пізніше, коли вже власних коштів не було на рахунку, то було нараховано комісію, відповідно до тарифів картки Cameleon, що складає 4%, щонайменше 20 грн від суми операції», — деталізували у фінустанові.

Попри аргументи банку, юристи описаний випадок оцінюють неоднозначно. Юристка практики обслуговування бізнесу ЮК «Reliance» Дар’я Броннікова вважає, що така ситуація може свідчити або про технічну помилку банку, або про непрозору тарифну політику.

«Якщо у виписці видно, що 31.05 були зняті виключно власні кошти, а кредитний ліміт використано лише 01.06, то нарахування комісії за „зняття кредитних коштів“ не відповідає фактичним обставинам та може розцінюватися, як порушення Закону України „Про захист прав споживачів“ і Закону „Про споживче кредитування“ (ст. 11, 12 — зобов’язання банку надавати достовірну та повну інформацію про умови обслуговування)», — коментує експертка.

Щоб не потрапляти до подібних ситуацій, юристка радить:

  • Чітко розуміти черговість списання коштів — у різних банках алгоритм відрізняється: спочатку можуть використовуватися власні кошти, потім кредитні, або навпаки (це повинно бути прописано в договорі та тарифах).

  • Перевіряти виписку в день операції — якщо є розбіжність, відразу подавати письмову заяву (а не лише дзвінок на «гарячу» лінію).

  • Фіксувати докази — робити скриншоти мобільного банкінгу з датами і сумами до будь-яких змін банку.

  • Вимагати письмової відповіді від банку з посиланням на пункт договору, яким він обґрунтовує комісію.

  • Якщо банк не визнає помилку — скаржитися до НБУ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Silent Watcher и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами