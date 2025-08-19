Кращий відгук липня: як власні кошти можуть перетворитися на кредитні

Українці активно користуються кредитними лімітами, наданими банками на їхні картки. Але без непорозумінь не обходиться. Переможцему конкурсі «Мінфіну» на кращий відгук про роботу банків у липні стала клієнтка банку Сенс під ніком uliantseva, яка зіткнулась із ситуацією, яку називає «неприкритим шахрайством», — банк нібито списав з її рахунку комісію за зняття кредитних коштів, хоча фактично вона знімала власні.

Користувачка розповіла, що у травні відкрила карту Chameleon із кредитним лімітом 24 000 грн. 31 травня вона поповнила рахунок на 18 400 грн, а потім відразу зняла цю суму у банкоматі, тобто знімала власні кошти. Наступного дня, 1 червня, скористалася кредитним лімітом для оплати покупки у магазині на суму 17 575 грн. Баланс по картці показав 6 425 грн. Але зайшовши через тиждень у застосунок, користувачка була неприємно здивована.

«08.06, побачила що банк досписав заднім число з мене 703 грн комісії, буцімто за зняття в банкоматі кредитних коштів», — скаржиться uliantseva.

При зверненні до Сенсу клієнтці пояснили, що зняття коштів відбулося пізніше, ніж оплата за товар, тому й нараховано комісію. З цим споживачка категорично не погоджується.

«Це відверта брехня, в застосунку банка видно, що зняття було 31.05, в оплата — 01.06», — наполягає авторка відгуку.

Водночас банк вперто стоїть на своєму, мовляв, помилки ніякої немає і нарахування комісії вірне. Згідно з поясненням служби підтримки банку Сенс, хоча операції були проведені у зазначені дати, остаточне списання з рахунку відбулося у зворотній послідовності — спочатку купівля, а пізніше зняття готівки. Це цілком відповідає правилам міжнародних платіжних систем (МПС), за якими списання може відбуватись із затримкою до 30 днів, відповідно до вимог еквайрів.

«Оскільки списання операції у банкоматі відбулось пізніше, коли вже власних коштів не було на рахунку, то було нараховано комісію, відповідно до тарифів картки Cameleon, що складає 4%, щонайменше 20 грн від суми операції», — деталізували у фінустанові.

Попри аргументи банку, юристи описаний випадок оцінюють неоднозначно. Юристка практики обслуговування бізнесу ЮК «Reliance» Дар’я Броннікова вважає, що така ситуація може свідчити або про технічну помилку банку, або про непрозору тарифну політику.

«Якщо у виписці видно, що 31.05 були зняті виключно власні кошти, а кредитний ліміт використано лише 01.06, то нарахування комісії за „зняття кредитних коштів“ не відповідає фактичним обставинам та може розцінюватися, як порушення Закону України „Про захист прав споживачів“ і Закону „Про споживче кредитування“ (ст. 11, 12 — зобов’язання банку надавати достовірну та повну інформацію про умови обслуговування)», — коментує експертка.

Щоб не потрапляти до подібних ситуацій, юристка радить: