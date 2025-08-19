У вівторок, 19 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 4 копійки.
19 серпня 2025, 10:43
Курс валют: євро та долар в банках подешевшали
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 3 копійки у продажу.
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,11−41,59 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,44, євро — 48,30−48,47 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,25−48,27 грн/євро.
