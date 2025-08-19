Multi від Мінфін
19 серпня 2025, 10:00

Банки на підйомі: чисте кредитування зростає другий квартал поспіль

Зростання чистих гривневих кредитів клієнтам другий квартал поспіль підтримало активи банківського сектору. Роль субсидійованого кредитування для бізнесу надалі скорочувалася, а якість кредитного портфеля — поліпшувалася. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІІ квартал 2025 року.

Зростання чистих гривневих кредитів клієнтам другий квартал поспіль підтримало активи банківського сектору.
Фото: depositphotos

За даними Огляду, обсяг чистих активів банків у другому кварталі зріс на 3,2% передусім за рахунок жвавого нарощування банками кредитного портфеля клієнтів. Натомість обсяг портфеля ОВДП скоротився, а обсяг депозитних сертифікатів майже не змінився.

Кредитування

Обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу зріс на 9,5%, зокрема в сегменті МСП — на 11,3%. Наростили кредитний портфель всі групи банків. Кредити бізнесу із терміном понад три роки зросли на 13,5%.

Найбільшими реципієнтами стали галузі сільського господарства, оптової торгівлі, фінансових послуг, харчопрому та машинобудування.

Роль субсидійованого кредитування в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» стало зменшувалася, передусім через доступність умов кредитування поза її межами.

Якість корпоративного портфеля поліпшувалася майже два роки поспіль, передусім завдяки жвавому нарощуванню обсягу нових кредитів високої якості. Частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами на кінець кварталу, залишалася кращою за середні показники до повномасштабного вторгнення — дещо менше 3%.

Загалом частка NPL знизилася до 27,0% (16,1% — без урахування боргів колишніх власників Приватбанку та старих кредитів у держбанках).

Фондування

Зобов’язання банків у ІІ кварталі зросли на 3,5% за рахунок збільшення обсягів фондування від населення та бізнесу. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках щоквартально зростають уже впродовж року, а зростання обсягу гривневих коштів бізнесу компенсувало сезонне зниження минулого кварталу.

Ставки за депозитами впродовж кварталу надалі зростали з огляду на конкуренцію між банками за строкові кошти вкладників. Ставки за гривневими кредитами бізнесу підвищувалися повільніше, ніж за депозитами, переважно за новими кредитами великим підприємствам у приватних банках.

Чиста процентна маржа зросла до 7,5% унаслідок зростання дохідності кредитів, однак через зростання витрат прибуток за ІІ квартал 2025 року на 2,1% менший, ніж за попередній.

У липні сектор успішно виконав нормативи достатності регулятивного капіталу на рівні 10% (за винятком лише одного малого банку). Чинний із вересня норматив левериджу, за даними тестових розрахунків, ризикує порушити лише один невеликий банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
