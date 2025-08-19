НБУ відкликав ліцензію двом небанківським фінансовим установам

Нацбанк відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Кому відкликано ліцензії

Так, відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «ФК «Прайм Фінанс» (ЄДРПОУ 39508336) з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «Кредолізинг» (ЄДРПОУ 44337826) з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — фінансовий лізинг.

Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 серпня 2025 року.