Нацбанк відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
19 серпня 2025, 9:42
НБУ відкликав ліцензію двом небанківським фінансовим установам
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кому відкликано ліцензії
Так, відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії:
-
ТОВ «ФК «Прайм Фінанс» (ЄДРПОУ 39508336) з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
-
ТОВ «Кредолізинг» (ЄДРПОУ 44337826) з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — фінансовий лізинг.
Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 серпня 2025 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі