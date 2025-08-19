З початку року страховики виплатили потерпілим у ДТП понад 3,4 млрд грн

За період січень-липень 2025 року українські страховики виплатили потерпілим у ДТП понад 3,4 млрд грн, що на 26,4% більше, ніж у попередньому році. Середня виплата за Автоцивілкою склала 40 604 грн, тоді як торік цей показник становив 32 952 грн (+23,2%). Про це йдеться в даних МТСБУ.