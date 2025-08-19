За період січень-липень 2025 року українські страховики виплатили потерпілим у ДТП понад 3,4 млрд грн, що на 26,4% більше, ніж у попередньому році. Середня виплата за Автоцивілкою склала 40 604 грн, тоді як торік цей показник становив 32 952 грн (+23,2%). Про це йдеться в даних МТСБУ.
З початку року страховики виплатили потерпілим у ДТП понад 3,4 млрд грн
Виплати потерпілим у ДТП, що були врегульовані Європротоколом, зросли на 72,8% у порівнянні з січнем-липнем 2024 року. Це пов’язано передусім зі збільшенням кількості оформлених таким способом випадків на 25,7% та загальним зростанням вартості ремонту. Середня виплата за Європротоколом становить 24 803 грн (торік — 18 044 грн).
Зростання середньої виплати продовжить тенденцію збільшення витрат, зумовлену двома факторами:
-
Очікуваним подальшим збільшенням витрат на ремонт через економічні та інфляційні чинники.
-
Підвищенням законодавчих лімітів за Автоцивілкою з 1 січня 2025 року (сума покриття збитку потерпілим): за майнову шкоду з 160 тис. грн до 250 тис. грн на одного потерпілого, а за шкоду життю з 320 тис. грн до 500 тис. грн на одного потерпілого.
