Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 071 780 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 18 серпня: 890 російських окупантів та 209 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1071780 (+890) осіб
- танків — 11118 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23148 (+0) од
- артилерійських систем — 31698 (+66) од
- РСЗВ — 1470 (+1) од
- засоби ППО — 1208 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 51894 (+209)
- крилаті ракети — 3558 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59060 (+123)
- спеціальна техніка — 3943 (+1)
