Tesla запускає Model YL у Китаї

Tesla Inc офіційно запустила шестимісний варіант свого Model Y у Китаї, Model YL, та почала приймати замовлення, повідомила компанія у вівторок на своїй китайській платформі соціальних мереж.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про модель

Нова Model YL має довшу колісну базу, ніж стандартний Model Y, забезпечуючи додатковий простір у салоні, особливо у третьому ряду.

Tesla встановила ціну на автомобіль від 339 000 юанів (близько $47 200) на тлі жорсткої конкуренції з боку місцевих конкурентів у цьому сегменті.

Раніше Tesla анонсувала Model YL як «швидко у продажу» у пості у Weibo, який включав рекламний відеоролик, підтверджуючи більш ранні регуляторні документи, в яких описувався його подовжений кузов та шестимісна конфігурація.

Запуск відбувається у той час, коли Tesla стикається з падінням продажів у Китаї. У липні продажі автомобілів компанії, вироблених у Китаї, впали на 8,4% у річному обчисленні.

Очікується, що постачання Model YL розпочнеться у вересні.