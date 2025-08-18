Долар та євро подорожчали на міжбанку 18 серпня. Європейська валюта зросла на 4 копійки, а долар на 12 копійок. Про це свідчать результати торгів.
18 серпня 2025, 17:33
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 18 серпня
|
Закриття 18 серпня
|
Зміни
|
41,21/41,24
|
41,33/41,36
|
12/12
|
48,21/48,23
|
48,25/48,27
|
4/4
Середній курс на готівковому ринку: 41,12−41,60 грн/долар, 48,00−48,64 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,36−41,45, євро — 48,30−48,50 грн.
