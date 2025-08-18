Оформлення автоцивілки — це необхідність для кожного водія. Але Finance.ua доводить, що це не обов’язково має бути дорого.
18 серпня 2025, 17:10
Finance.ua запустив акцію для водіїв: заповнюєш форму — отримуєш 1000 грн знижки на автоцивілку
«Наша мета — не лише нагадати про обов’язковість автострахування, а й показати, що воно може бути вигідним. Ми беремо частину витрат на себе, аби клієнти відчули реальну користь», — пояснили в Finance.ua.
Хочете вигідно оформити автоцивілку? Переходьте на сторінку акції, на якій, заповнивши форму, можна отримати промокод на знижку на автоцивілку.
Чому українці обирають автоцивілку на Finance.ua:
- Оплата частинами без переплат (від mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
- 30 днів доступу до преміум HD-пакету Київстар ТБ;;
- Поліси від надійних страхових з високим рейтингом від МТСБУ;
- Постійна підтримка та прозорі умови.
Офіційні умови акції доступні за посиланням:Умови акції Finance.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі