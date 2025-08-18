Капіталізація сектора NFT впала на 12% за кілька днів

18 серпня 2025 року капіталізація сектора NFT опустилася до $8,1 млрд, згідно з NFT Price Floor. Корекція відбулася на тлі просідання на крипторинку загалом і Ethereum зокрема, пише incrypted.

Нагадаємо, 13 серпня 2025 року, на тлі зростання біткоїна і, як наслідок, усього ринку загалом, капіталізація цього сектору сягнула $9,4 млрд. Приріст становив 40% щодо даних за кінець липня, згідно зі звітом DappRadar.

Портал CoinGecko наводить дещо інші дані, проте просідання помітне і тут. Зокрема, з 14 серпня капіталізація сектора скоротилася з $8,2 млрд до $7,03 млрд, тобто на 16,6%:

Обсяг торгів і загальна активність у секторі також впали:

Більшість NFT випускаються, продаються і купуються в мережі Ethereum. На неї припадає більше половини всього обсягу торгів. У зв’язку з цим різка корекція на ціновому графіку нативного токена мережі, в якому оплачуються збори за газ, безпосередньо впливає на сектор:

Як видно, корекція на крипторинку 18 серпня також вплинула на порогову вартість усіх найбільших NFT-колекцій:

Незважаючи на деякі великі інституційні покупки, майбутнє цього сектору залишається туманним і багато чого в цьому питанні залежить від того, наскільки сприятливим залишиться середовище для NFT.