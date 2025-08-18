Multi від Мінфін
18 серпня 2025, 14:00

BingX запускає великий крипто-карнавал з призовим фондом 500 000 доларів, щоб об'єднати трейдерів на тлі бичачого ринку

ПАНАМА-СІТІ, 15 серпня 2025 року — BingX, провідна біржа криптовалют і компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про проведення Major Crypto Carnival — сезонного торгового заходу, натхненного нещодавнім оптимістичним настроєм у криптопросторі. З огляду на те, що біткойн, ефіріум та інші основні активи зберігають висхідну динаміку, кампанія пропонує конкурентні виклики та винагороди, адаптовані до сьогоднішньої підвищеної торгової активності.

ПАНАМА-СІТІ, 15 серпня 2025 року —BingX, провідна біржа криптовалют і компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про проведенняMajor Crypto Carnival — сезонного торгового заходу, натхненного нещодавнім оптимістичним настроєм у криптопросторі.

Захід триватиме з 14 по 30 серпня (UTC+8) і пропонує кілька варіантів участі як для нових, так і для досвідчених трейдерів. Беручи участь у реферальних програмах, великих викликах з торгівлі криптовалютою, змаганнях з прибутку та збитків, а також розіграшах від спільноти, користувачі мають шанс розділити між собою призовий фонд у розмірі 500 000 USDT. Пропонуючи різноманітні можливості для участі,BingX прагне заохотити ширшу участь та покращити доступність для своєї користувацької бази — незалежно від рівня досвіду чи торгової стратегії.

«Ця кампанія — це не просто винагорода, це об'єднання нашої спільноти навколо спільного ентузіазму щодо ринку», — сказала Вівіен Лін, головний директор з продуктів BingX. «Коли ринок швидко змінюється, трейдери хочуть платформ, які можуть йти в ногу з часом, пропонувати значущу конкуренцію та сприяти справжній взаємодії. Ця кампанія була створена, щоб задовольнити ці потреби, поєднуючи азарт конкуренції з доступністю, якою відома BingX».

Сезонна кампанія базується на досвіді BingX у реалізації відповідних ініціатив, орієнтованих на спільноту, після року розширення в сферах штучного інтелекту, безпеки та доступності. У міру розвитку ринкових умов платформа буде адаптувати свої кампанії відповідно до настроїв трейдерів, пропонуючи користувачам своєчасні можливості для зв'язку, конкуренції та зростання в екосистемі BingX.

Про BingX

Заснована в 2018 році, BingX є провідною криптобіржею та компанією Web3 AI, яка обслуговує глобальну спільноту з понад 20 мільйонами користувачів. Маючи в своєму розпорядженні комплексний набір продуктів та послуг на базі штучного інтелекту, включаючи деривативи, спотову торгівлю та копіювання торгів, BingX задовольняє мінливі потреби користувачів усіх рівнів досвіду, від початківців до професіоналів. Прагнучи створити надійну та інтелектуальну торгову платформу, BingX надає користувачам інноваційні інструменти, розроблені для підвищення продуктивності та впевненості. У 2024 році BingX з гордістю стала офіційним партнером криптовалютної біржі футбольного клубу «Челсі», що стало захоплюючим дебютом у світі спортивного спонсорства.

З питань для ЗМІ звертайтеся за адресою: media@bingx.com

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте: https://bingx.com/

Джерело: Мінфін
