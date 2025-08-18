Курс валют: євро долар в банках подешевшали

У понеділок, 18 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці втратило 3 копійки, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,65 грн. Євро купують за 48,02 грн, а продають за 48,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,36−41,45, євро — 48,40−48,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,21−41,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,21−48,23 грн/євро.

