Зарплатні борги в Україні: хто заборгував та де ситуація найгірша

35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Варто зазначити, що Реєстр боржників постійно оновлюється: коли провадження закривають, його видаляють. Тож наведені цифри відображають ситуацію станом на початок серпня 2025 року.

Найчастіше боржниками є державні підприємства — 11 562 (33%), акціонерні товариства — 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання — Інжиніринг — 1 015.

7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.

Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості.

На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6 305, на другому місці столиця — 3 784, на третьому — Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями.