Зарплатні борги в Україні: хто заборгував та де ситуація найгірша

Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
18 серпня 2025, 11:11

Зарплатні борги в Україні: хто заборгував та де ситуація найгірша

35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату. Про це йдеться в даних Опендатабот.

35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року.

Варто зазначити, що Реєстр боржників постійно оновлюється: коли провадження закривають, його видаляють. Тож наведені цифри відображають ситуацію станом на початок серпня 2025 року.

Найчастіше боржниками є державні підприємства — 11 562 (33%), акціонерні товариства — 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання — Інжиніринг — 1 015.

7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.

Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості.

На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6 305, на другому місці столиця — 3 784, на третьому — Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями.

У 56% випадків зарплатню боргують чоловікам, ще 44% припадає на жінок.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
