Приватбанк запустив швидкі та доступні перекази з Канади

Українці відтепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству Приватбанку та канадської Ukrainian Credit Union Limited (Української Кредитoвої Спілки, UCU), йдеться у повідомленні банку.

Що відомо

«Щоб чисельна діаспора та українці, що зараз перебувають в Канаді, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і збільшуємо кількість партнерів на канадському ринку, — говорить Марія Страшко, керівник департаменту міжнародних переказів Приватбанку. — Унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат».

Як надіслати переказ

Надіслати з Канади в Україну переказ можна через наземні пункти Української Кредитoвої Спілки.

Отримати переказ через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (веб сайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн допомогу в чаті в Приват24.