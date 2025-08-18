Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 070 890 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 17 серпня: 940 російських окупантів, 2 танки та 157 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1070890 (+940) осіб
- танків — 11118 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23148 (+5) од
- артилерійських систем — 31632 (+43) од
- РСЗВ — 1469 (+1) од
- засоби ППО — 1208 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 51685 (+157)
- крилаті ракети — 3558 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 58937 (+116)
- спеціальна техніка — 3942 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі