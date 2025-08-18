Multi від Мінфін
18 серпня 2025, 9:22

Apple очолила рейтинг BrandZ найдорожчих брендів світу 4-й рік поспіль

Apple у 2025 році очолила рейтинг найдорожчих брендів світу вчетверте поспіль, повідомляється у щорічному звіті BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Його вартість зросла протягом року на 28% — до $1,3 трлн.

Apple у 2025 році очолила рейтинг найдорожчих брендів світу вчетверте поспіль, повідомляється у щорічному звіті BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.
Фото: wired.com

Хто увійшов до рейтингу

Далі, як і минулого року, йдуть Google (холдинг Alphabet Inc.), вартість якого збільшилася на 25% (до $944,1 млрд), Microsoft Corp. — на 24% (до $884,8 млрд), Amazon.com Inc. — на 50% (до $866,1 млрд).

На п'яту сходинку вийшов бренд Nvidia Corp., вартість якого злетіла в 2,5 рази (до $509,4 млрд). Потім слідують Facebook та Instagram з вартістю $300,7 млрд і $229 млрд відповідно. Вони витіснили на восьму позицію з п'ятої минулого року McDonald's Corp., вартість якого знизилася на 0,4% (до $221 млрд).

Також до десятки найдорожчих брендів світу увійшли Oracle Corp. та Visa Inc., що подорожчали відповідно на 48% (до $215,35 млрд) та 12,9% (до $213,35 млрд).

Китайський бренд Tencent перемістився на одинадцяте місце з десятого (+28,7% до $174 млрд).

Крім Nvidia найзначніший підйом вартості (понад удвічі) за минулий рік зафіксували китайські бренди Huawei ($64,7 млрд, 39-е місце) і Xiaomi ($21,9 млрд, 96-а позиція), а також американський VMware Inc. ($47 млрд, 55-й рядок).

У топ-100 увійшли нові бренди ChatGPT ($43,6 млрд, 60-а позиція), Stripe ($26,1 млрд, 85-й рядок), Chipotle Mexican Grill ($26,1 млрд, 86-е місце) і шведський Spotify ($29,7 млрд, 76-а).

Як складається рейтинг

Рейтинг найдорожчих брендів світу Brandz Top 100 складається агенцією Kantar з 2006 року. При його складанні враховуються фінансові показники компаній та відгуки близько 4,5 млн споживачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
