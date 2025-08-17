Американці припиняють «кредитну вечірку»: витрати з дебетових карток знову ростуть швидше

Американці починають відмовлятися від активного використання кредитних карток, яке спостерігалося в епоху пандемії. Вперше за майже чотири роки темпи зростання витрат з кредитних карток стали нижчими, ніж з дебетових. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на дані Visa , Mastercard та TransUnion.

Зміна трендів та тиск на бюджети

Після сплеску витрат, що призвів до зростання загального боргу за кредитними картками в США до понад $1 трильйона, зараз зростання сповільнюється. У першому півріччі цього року витрати з дебетових карток зросли на 6,57% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як витрати з кредитних — лише на 5,65%.

Ця зміна пов'язана з посиленням тиску на домогосподарства: відновленням виплат за студентськими кредитами та високими відсотковими ставками за самими кредитками, що сягають 22% річних. У таких умовах банки стають більш вибірковими у видачі нових кредиток, а споживачі — більш обережними у взятті нових боргів.

Нова фінансова поведінка

Однією з ознак того, що американці намагаються впоратися з боргами, є сплеск попиту на особисті позики, які часто використовуються для консолідації боргів за кредитними картками. У першому кварталі обсяг таких позик зріс на 18%.

Водночас дослідження TransUnion показує, що сповільнення зростання заборгованості та падіння рівня прострочень свідчать про те, що споживачі активно управляють своїми боргами.