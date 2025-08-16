Курс долара та євро до Дня Незалежності: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Напередодні Дня Незалежності України валютний ринок залишатиметься стабільним та прогнозованим. Очікується, що курс долара буде коливатися в межах 41,4−41,8 грн, а курс євро — в діапазоні 48−49,5 грн. Про це розповів Тарас Лєсовий, директор департаменту казначейства Глобус Банку, пише РБК-Україна.

Прогноз курсових діапазонів (18−24 серпня)

За прогнозом банкіра, основні показники валютного ринку наступного тижня будуть такими:

На міжбанку: коридори валютних змін складуть 41,4−41,8 грн/долар та 48−49 грн/євро.

На готівковому ринку: 41,4−41,8 грн/долар та 48−49,5 грн/євро.

Середні тижневі коливання не перевищать 1−1,5%.

Фактори стабільності

Тарас Лєсовий пояснює поточний спокій на ринку кількома факторами. По-перше, ефективно працює режим «керованої гнучкості» від НБУ, який згладжує надмірні коливання.

По-друге, очікується сезонне збільшення пропозиції валюти на ринку.

«Можна очікувати, що суто в ринковому сенсі пропозиція буде вищою, ніж зазвичай», — зазначив він, пов'язуючи це з тим, що аграрні компанії активно продаватимуть валютну виручку для фінансування жнив. Це може дозволити Нацбанку зменшити обсяги своїх інтервенцій.

Ситуація з євро

Щодо європейської валюти, банкір нагадав, що її курс в Україні визначається співвідношенням пари євро/долар на світових ринках та курсом гривні до долара. Він не очікує різких змін, прогнозуючи, що вартість євро залишиться в межах 48−49,5 грн.