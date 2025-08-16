Ethereum пробиває 4,7 тис. $ на тлі зростання притоку ETF — чи нарешті розпочався альтсезон

Ethereum пробило позначку в 4,7 тис. доларів, привернувши увагу трейдерів та інвесторів. Зростання інвестицій в ETF вказує на високий попит. Інші монети також зростають, що породжує розмови про більш масштабне зростання. Все готово для наступного великого потрясіння. Але залишається справжнє питання — чи вказують ці ознаки на щось набагато більше для ринку?

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемкойнів, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візією Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж середній мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасна мода. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже працює ще до виходу на ринок

Передпродаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: 0,005

Наступний етап: 0,01

Остаточна ціна передпродажу: 0,02

Після передпродажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення 0,10 долара. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, перші інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх вкладень у передпродажу.

Наразі інвестовано понад 15 мільйонів доларів, що свідчить про значний інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною передпродажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу передпродажу. Перші покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до передпродажу $XYZ зараз і дивіться, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Новий старт Ethereum: швидші додатки, нижчі комісії, більші мрії

Ethereum зародився як ідея Віталіка Бутеріна в 2013 році і запрацював у 2015 році. Він здійснює цифрові угоди, які називаються смарт-контрактами, і забезпечує роботу тисяч додатків. Користувачі ставлять монети, щоб захистити ланцюг, що є більш екологічним способом, ніж старий майнінг. Ether забезпечує роботу системи, оплачуючи «газ» і винагороджуючи стейкерів. Додаткові шари, такі як Arbitrum і Polygon, прискорюють торги та скорочують витрати. Незабаром шардінг розділить роботу на багато смуг, обіцяючи ще більш плавний і дешевий процес.

Настрої на ринку стали оптимістичними після злиття 2022 року та зростання розмов про плани щодо спотових ETF. Зменшення вдвічі біткоїна в 2024 році часто викликає загальне зростання, а ETH, як правило, слідує за ним. На основі минулих циклів аналітики прогнозують, що в 2025 році ціна буде коливатися в діапазоні від 2700 до 6580 доларів, з постійним зростанням щороку до 2030 року. Хоча нові монети прагнуть швидкого прибутку, Ethereum все ще володіє найбільшим пулом розробників, грошових коштів і користувачів. Якщо шардінг буде впроваджено вчасно, нижчі комісії можуть привернути ще більше активності. Для багатьох саме поєднання масштабу, доходу від стейкінгу та чіткого плану розвитку робить ETH фаворитом наступного етапу зростання.

Висновок

Зростання ETH до 4,7 тис. доларів свідчить про оптимістичні настрої на ринку. XYZVerse, з його унікальним поєднанням спорту та мем-монет, позиціонує себе як проект із значним потенціалом зростання.

