Вливання 750 млн $ США в USDC проти мемів XYZVerse: чи може хтось підняти ціну Solana до 300 $

Два великі події привертають увагу всіх. Велика кількість стейблкоїнів надходить у Solana, а в мережі швидко поширюється новий тренд спортивних мемів. Обидва ці фактори можуть змінити динаміку ціни Solana. Головне питання залишається: чи може хтось із них підняти Solana до нового максимуму? Відповідь може здивувати багатьох.

Прогноз ціни XYZVerse ($XYZ): чи можливий 30-кратний стрибок?

XYZVerse увійшов на ринок мем-монет в той час, коли токени, керовані спільнотою, продовжують домінувати в спекулятивній торгівлі. Зростання мем-монет, таких як PEPE, Dogwifhat і Bonk, доводить, що сильний брендинг, вірусний маркетинг і залучення спільноти можуть привести до значних прибутків.

Більш широкі ринкові настрої також відіграють ключову роль у потенціалі XYZVerse. Оскільки сезон альткойнів ось-ось розпочнеться, мем-монети з нижчою капіталізацією викликають підвищений інтерес інвесторів. З огляду на те, що XYZVerse все ще перебуває в передпродажу, він може скористатися цією хвилею, якщо забезпечить стратегічні лістинги на біржах і збереже ажіотаж у спільноті після запуску.

Ключові переваги XYZVerse на сучасному ринку:

Сильний брендинг завдяки партнерству зі спортивними та інфлюенсерськими брендами, що розширює його привабливість

завдяки партнерству зі спортивними та інфлюенсерськими брендами, що розширює його привабливість Дефляційна механіка (спалювання 17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію

(спалювання 17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію Розподіл ліквідності (15%) для підтримки стабільності після запуску

(15%) для підтримки стабільності після запуску Стимулювання спільноти (10%) для залучення та утримання

Прогноз ціни $XYZ

Поточна ціна передпродажу: $0,005

$0,005 Прогнозована ціль після передпродажу: 0,10 долара (за оцінками проекту)

Потенційний ATH (перші 1−2 тижні після запуску): 0,15 — 0,25 долара (якщо попит зросте і лістинг викличе FOMO)

Довгостроковий потенціал (6−12 місяців): $0,20 — $0,40 (якщо проект забезпечить важливі партнерства та лістинг)

Купуйте $XYZ раніше, щоб отримати максимальний прибуток

Реалістичні очікування: чи досягне XYZ $0,10?

30-кратний стрибок від передпродажу до $0,10 можливий, але залежить від:

Сильні лістинги на біржах — якщо XYZVerse потрапить на великі CEX-платформи, такі як KuCoin,OKX або Binance, його ціна може різко зрости в день запуску.

— якщо XYZVerse потрапить на великі CEX-платформи, такі як KuCoin,OKX або Binance, його ціна може різко зрости в день запуску. Сталий ріст спільноти — мем-монети потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує партнерства зі спортивними інфлюенсерами, це може спричинити масове залучення в соціальних мережах.

— мем-монети потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує партнерства зі спортивними інфлюенсерами, це може спричинити масове залучення в соціальних мережах. Ринкові умови — якщо біткойн та альткойни залишаються в бичачому тренді, спекулятивні активи, такі як XYZVerse, як правило, виграють.

Чи можливий 3000% стрибок для $XYZ?

XYZVerse має всі складові для успішного запуску, але його довгостроковий успіх залежить від реалізації. Якщо команда забезпечить потужний маркетинг, лістинг на престижних біржах і реальну взаємодію з спільнотою, ціль у 0,10+ долара, що становить близько 3000% від поточної ціни, може бути досяжною.

Інвестуйте в $XYZ до того, як він зросте

Solana (SOL)

Джерело: TradingView

Solana не давала спокою трейдерам. SOL коливався між 167 і 192 цього тижня і за 7 днів зріс на 22,39%. Цей рух підняв місячний показник до 26,92%. За 6 місяців токен зріс лише на 3,25%, що свідчить про те, що ралі ще тільки починається.

Зараз ціна знаходиться нижче 10-денної середньої 204, але коливається навколо 100-денної лінії 187. Інструменти імпульсу підтверджують, що покупці контролюють графік. RSI на рівні 63,24 тримається вище нейтрального. Стохастик на рівні 74,60 залишається стійким. MACD показує позитивне значення 3,42, додаючи палива.

Якщо SOL подолає бар'єр 201, він може стрибнути до 226, що на 17% вище від верхньої межі поточного діапазону. Неспроможність пробитися може відкинути його назад до першого рівня 151, що приблизно на 12% нижче. Більш глибоке падіння до 126 знищить майже 25%, але тенденція з минулого тижня вказує на те, що покупці мають перевагу, поки не буде пробито 151.

Висновок

SOL має потенціал досягти 300 доларів завдяки ринковій динаміці та інноваціям, таким як First All-Sport Memecoin: XYZVerse. Зростання курсу зміцнює впевненість у новаторському підході та стратегії зростання XYZ.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io

t.me/xyzverse