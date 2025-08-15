Банки прискорюють кредитування: обсяги позик для населення та бізнесу зросли на 16% за рік

Українські банки нарощують темпи кредитування як корпоративного сектору, так і населення. Про це свідчить статистика Національного банку України, повідомляє пресслужба регулятора.

У липні 2025 року валові кредити бізнесу в національній валюті зросли на 15,9% у річному вимірі, тоді як населенню — на 16,4%. Це помітне прискорення порівняно з червнем, коли темпи приросту гривневих кредитів становили 13,1% для бізнесу та 13% для населення.

Що показує динаміка чистих кредитів

НБУ зазначає, що валовий показник включає непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі за підсумками першого півріччя 2025 року становила 27%.

Регулятор наголошує, що більш показовою є динаміка чистих кредитів, тобто без урахування проблемних боргів, таких як борги колишніх власників Приватбанку чи старі борги державних банків.

Без урахування непрацюючих боргів, чисті гривневі кредити бізнесу в липні 2025 року зросли на 31,2%, а фізичним особам — на 33,9% у річному вимірі.

Прогноз НБУ

«З огляду на пришвидшення темпів росту кредитування повертає свою ключову роль у підтримці активів та прибутковості банківського сектору. Зважаючи на позитивний тренд та структуру кредитування, можемо очікувати щонайменше на збереження таких темпів за підсумками 2025 року загалом», — зазначили в НБУ.