Після чергового рекорду біткоїн відкотився назад, Coinbase завершила придбання Deribit: що нового

Після нового рекорду біткоїн відкотився назад

Увечері 14 серпня 2025 року ціна біткоїна впала зі $124 000 до $117 180 у моменті на тлі коментаря міністра фінансів США Скотта Бессента. Він заявив в інтерв'ю для Fox Business, що уряд не буде поповнювати біткоїн-резерв, але пізніше спростував це.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $119 000. За добу актив втратив 2,36%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також у «червоній» зоні.

Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня курс першої криптовалюти оновив історичний максимум вище $124 000.

Ймовірною причиною падіння активу стала заява Бессента про біткоїн-резерв.

«Ми також почали входити в XXI століття, створивши біткоїн-резерв. Ми не збираємося його (біткоїн, — ред.) купувати, але будемо використовувати конфісковані активи і нарощувати його. Ми перестанемо продавати ці активи», — заявив Бессент в інтерв'ю для Fox Business.

Пізніше Бессент повідомив, що Мінфін США шукає «бюджетно-нейтральні» способи поповнення резерву без прямих покупок зі скарбниці.

Мін'юст США вилучив мільйони доларів у криптовалюті у справі про кібершахрайство

Міністерство юстиції США оголосило про успішне вилучення понад $2,8 мільйона у криптовалюті, а також $70 000 готівкою та розкішного автомобіля. Ці активи були конфісковані в межах справи проти Іаніса Олександровича Антропенка, якого звинувачують у кібершахрайстві та відмиванні коштів.

Відповідні шість ордерів на арешт активів були розсекречені в окружних судах Східного округу Вірджинії, Центрального округу Каліфорнії та Північного округу Техасу.

За даними слідства, Антропенко та його спільники використовували програму-вимагач Zeppelin. Вони атакували фізичних осіб, компанії та організації по всьому світу, зокрема у США. Зловмисники шифрували та викрадали дані жертв, а потім вимагали викуп за їх розшифрування, нерозголошення або видалення.

Слідчі також виявили, що Антропенко відмивав кошти через криптоміксер ChipMixer (який був ліквідований у 2023 році під час міжнародної спецоперації). Крім того, він обмінював криптовалюту на готівку, а потім здійснював структуровані банківські депозити, щоб уникнути фінансового моніторингу.

З моменту свого створення у 2020 році, підрозділ Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Міністерства юстиції США досяг значних успіхів у боротьбі з кіберзлочинністю. За цей період було засуджено понад 180 кіберзлочинців, постраждалим повернуто понад $350 мільйонів, а також вдалося запобігти виплаті понад $200 мільйонів у вигляді викупів.

Coinbase завершила придбання Deribit

Американська криптовалютна біржа Coinbase офіційно закрила угоду з купівлі Deribit — найбільшої платформи для торгівлі біткойн-опціонами.

Про угоду, вартість якої становить $2,9 мільярда, вперше повідомлялося у травні. Coinbase здійснила виплату в розмірі $700 мільйонів та передала 11 мільйонів акцій класу А.

Інтеграція Deribit дозволить Coinbase об'єднати на одній платформі спотову торгівлю, ф'ючерси, безстрокові контракти та опціони. Компанія має на меті створити комплексний сервіс для глобального ринку криптодеривативів.

За офіційними даними, Deribit посідає перше місце на ринку опціонів. У липні 2025 року обсяг торгів на платформі перевищив $185 мільярдів, а поточний відкритий інтерес становить близько $59 мільярдів.

Угода відбулася на тлі рекордних показників Deribit та зростання інтересу до криптоопціонів з боку інституційних інвесторів. Coinbase очікує, що це придбання зміцнить її позиції на світовому ринку та збільшить ліквідність, йдеться у заяві компанії.

GMX виплатить компенсації постраждалим від злому на $44 млн у токенах GLV

Децентралізована криптобіржа GMX оприлюднила план компенсацій для користувачів, які постраждали від злому платформи на початку липня 2025 року. Виплати будуть здійснюватися у нових токенах GLV.

Нагадаємо, 9 липня 2025 року GMX зазнала кібератаки, внаслідок якої було втрачено близько $44 мільйонів. Причиною став виявлений недолік у протоколі GMX V1 в мережі Arbitrum.

Через деякий час після інциденту біржа повідомила, що хакер погодився повернути викрадені кошти за винагороду у $5 мільйонів. Ці кошти були спрямовані до DAO GMX для подальшого розподілу.

Токени GLV фактично замінять скомпрометований пул GLP, забезпечуючи користувачам повернення активів у співвідношенні один до одного. Згідно з оголошеним планом, постраждалі отримають два різновиди GLV: GLV [BTC-USDC] та GLV [WETH-USDC].

Крім того, GMX анонсувала створення спеціального фонду на суму $500 000 для заохочення клієнтів. Кошти з цього фонду будуть розподілені серед тих користувачів, які утримуватимуть отримані токени GLV протягом трьох місяців.

GMX також підкреслила, що сховище GLV підтримує безліч ринків GMX V2 і демонструє вищу прибутковість порівняно зі старими пулами. Важливо зазначити, що платформа GMX V2 продовжувала нормально функціонувати як під час злому, так і після нього, оскільки інцидент її не зачепив.