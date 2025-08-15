Після чергового рекорду біткоїн відкотився назад, Coinbase завершила придбання Deribit: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 серпня 2025, 12:32

Після чергового рекорду біткоїн відкотився назад, Coinbase завершила придбання Deribit: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Після нового рекорду біткоїн відкотився назад

Увечері 14 серпня 2025 року ціна біткоїна впала зі $124 000 до $117 180 у моменті на тлі коментаря міністра фінансів США Скотта Бессента. Він заявив в інтерв'ю для Fox Business, що уряд не буде поповнювати біткоїн-резерв, але пізніше спростував це.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $119 000. За добу актив втратив 2,36%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також у «червоній» зоні.

Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня курс першої криптовалюти оновив історичний максимум вище $124 000.

Ймовірною причиною падіння активу стала заява Бессента про біткоїн-резерв.

«Ми також почали входити в XXI століття, створивши біткоїн-резерв. Ми не збираємося його (біткоїн, — ред.) купувати, але будемо використовувати конфісковані активи і нарощувати його. Ми перестанемо продавати ці активи», — заявив Бессент в інтерв'ю для Fox Business.

Пізніше Бессент повідомив, що Мінфін США шукає «бюджетно-нейтральні» способи поповнення резерву без прямих покупок зі скарбниці.

Мін'юст США вилучив мільйони доларів у криптовалюті у справі про кібершахрайство

Міністерство юстиції США оголосило про успішне вилучення понад $2,8 мільйона у криптовалюті, а також $70 000 готівкою та розкішного автомобіля. Ці активи були конфісковані в межах справи проти Іаніса Олександровича Антропенка, якого звинувачують у кібершахрайстві та відмиванні коштів.

Відповідні шість ордерів на арешт активів були розсекречені в окружних судах Східного округу Вірджинії, Центрального округу Каліфорнії та Північного округу Техасу.

За даними слідства, Антропенко та його спільники використовували програму-вимагач Zeppelin. Вони атакували фізичних осіб, компанії та організації по всьому світу, зокрема у США. Зловмисники шифрували та викрадали дані жертв, а потім вимагали викуп за їх розшифрування, нерозголошення або видалення.

Слідчі також виявили, що Антропенко відмивав кошти через криптоміксер ChipMixer (який був ліквідований у 2023 році під час міжнародної спецоперації). Крім того, він обмінював криптовалюту на готівку, а потім здійснював структуровані банківські депозити, щоб уникнути фінансового моніторингу.

З моменту свого створення у 2020 році, підрозділ Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Міністерства юстиції США досяг значних успіхів у боротьбі з кіберзлочинністю. За цей період було засуджено понад 180 кіберзлочинців, постраждалим повернуто понад $350 мільйонів, а також вдалося запобігти виплаті понад $200 мільйонів у вигляді викупів.

Coinbase завершила придбання Deribit

Американська криптовалютна біржа Coinbase офіційно закрила угоду з купівлі Deribit — найбільшої платформи для торгівлі біткойн-опціонами.

Про угоду, вартість якої становить $2,9 мільярда, вперше повідомлялося у травні. Coinbase здійснила виплату в розмірі $700 мільйонів та передала 11 мільйонів акцій класу А.

Інтеграція Deribit дозволить Coinbase об'єднати на одній платформі спотову торгівлю, ф'ючерси, безстрокові контракти та опціони. Компанія має на меті створити комплексний сервіс для глобального ринку криптодеривативів.

За офіційними даними, Deribit посідає перше місце на ринку опціонів. У липні 2025 року обсяг торгів на платформі перевищив $185 мільярдів, а поточний відкритий інтерес становить близько $59 мільярдів.

Угода відбулася на тлі рекордних показників Deribit та зростання інтересу до криптоопціонів з боку інституційних інвесторів. Coinbase очікує, що це придбання зміцнить її позиції на світовому ринку та збільшить ліквідність, йдеться у заяві компанії.

GMX виплатить компенсації постраждалим від злому на $44 млн у токенах GLV

Децентралізована криптобіржа GMX оприлюднила план компенсацій для користувачів, які постраждали від злому платформи на початку липня 2025 року. Виплати будуть здійснюватися у нових токенах GLV.

Нагадаємо, 9 липня 2025 року GMX зазнала кібератаки, внаслідок якої було втрачено близько $44 мільйонів. Причиною став виявлений недолік у протоколі GMX V1 в мережі Arbitrum.

Через деякий час після інциденту біржа повідомила, що хакер погодився повернути викрадені кошти за винагороду у $5 мільйонів. Ці кошти були спрямовані до DAO GMX для подальшого розподілу.

Токени GLV фактично замінять скомпрометований пул GLP, забезпечуючи користувачам повернення активів у співвідношенні один до одного. Згідно з оголошеним планом, постраждалі отримають два різновиди GLV: GLV [BTC-USDC] та GLV [WETH-USDC].

Крім того, GMX анонсувала створення спеціального фонду на суму $500 000 для заохочення клієнтів. Кошти з цього фонду будуть розподілені серед тих користувачів, які утримуватимуть отримані токени GLV протягом трьох місяців.

GMX також підкреслила, що сховище GLV підтримує безліч ринків GMX V2 і демонструє вищу прибутковість порівняно зі старими пулами. Важливо зазначити, що платформа GMX V2 продовжувала нормально функціонувати як під час злому, так і після нього, оскільки інцидент її не зачепив.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами