Курс валют: євро в банках подешевшало на 15 копійок

У п'ятницю, 15 серпня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 48,05 грн, а продають за 48,72 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 48,35−48,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,40−41,43 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,33−48,35 грн/євро.

Підключайтеся до multi Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту