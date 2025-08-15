Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні

Попри війну, Україна активно готується до запуску технології 5G. До тестового проєкту, який раніше охоплював Львів, тепер приєднаються ще два міста — Харків та Бородянка. Старт заплановано на осінь цього року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чому обрано ці міста

Вибір Харкова та Бородянки не випадковий. Обидва міста зазнали значних руйнувань внаслідок обстрілів. Це дозволить випробувати технологію в максимально складних умовах, демонструючи здатність України впроваджувати інновації навіть попри можливі перебої та обмежені ресурси.

Фахівці також матимуть змогу оцінити потенціал 5G для відбудови міст — від впровадження «розумних» (smart) рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

Перехід до нових стандартів зв'язку

Федоров також зазначив, що до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, такі як 4G. Цей перехід відбуватиметься поетапно, щоб не створювати різких змін для користувачів. Нові технології забезпечать швидший та стабільніший інтернет, а також підвищать ефективність роботи мереж.