Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 068 040 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 серпня 2025, 8:01
Втрати ворога за 14 серпня: 940 російських окупантів, 2 танки та 147 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1068040 (+940) осіб
- танків — 11106 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23133 (+3) од
- артилерійських систем — 31498 (+40) од
- РСЗВ — 1467 (+1) од
- засоби ППО — 1207 (+0) од
- літаків — 422 (+1) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 51190 (+147)
- крилаті ракети — 3558 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 58596 (+140)
- спеціальна техніка — 3940 (+3)
Джерело: Мінфін
